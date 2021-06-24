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Евро 2020 - определились все пары 1/8 финала

Евро 2020 — определились все пары 1/8 финала

24 июн 2021, 09:22
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На Евро 2020 Украина стала одной из четырех команд, которые заняли третьи места в своих группах, но смогли пройти дальше благодаря дополнительным показателям — набранным очкам и разнице забитых и пропущенных очков.

Вечером 23 июня стали известны все участники этой стадии плей-офф Чемпионата Европы по футболу. Несколько дней на Евро 2020 будет пауза в матчах, поединки возобновятся в субботу, 26 июня.

Центральные матчи 1/8 финала: Бельгия — Португалия и Англия — Германия.

Евро 2020 - все пары 1/8 финала

В 1/8 Евро 29 июня сборная Украины встретится в Глазго со своими «спасителями» — той самой сборной Швеции, которая драматически обыграла поляков и позволила команде Андрея Шевченко пройти дальше.

Матч начнется в 22.00 по киевскому времени. Наша сборная Украины сыграет против Швеции на стадионе «Хэмпден Парк».


Изменить соперника украинцев мог только фантастический расклад в группе F: разгром Португалии Францией с разницей в четыре гола и поражение Германии от Венгрии. Тогда украинцы сыграли бы с победителями этой группы — французами. Но оба матча закончились с одинаковым счетом 2:2.

Евро 2020 - все пары 1/8 финала

Источник: Ракурс


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