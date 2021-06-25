Ставки букмекеров, история и запрет для фанатов — все о матче Швеция — Украина

https://racurs.ua/n156604-stavki-bukmekerov-istoriya-i-zapret-dlya-fanatov-vse-o-matche-shveciya-ukraina.html

Ракурс

Сборная Украины вышла в плей-офф Евро-2020. Во вторник, 29 июня, в Глазго состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы, в котором национальная сборная Украины сыграет со Швецией.

Поединок состоится на 52-тысячном стадионе «Хэмпден Парк» и начнется в 22.00 по киевскому времени.

Прогноз букмекеров

Букмекеры отдают чуть больше шансов шведам. На победу Швеции в основное время можно поставить с коэффициентом 2,4, на ничью — 3,1, поражение оценили в 3,2.

Выход Украины в ¼ финала оценен в 2,14, выход Швеции — в 1,71.

Букмекеры считают, что в матче не будет много голов. Ставка «обе команды забьют» оценена в 2,04, а «больше двух голов» (ТБ2.0) — 1,84.

Компания Parimatch принимает ставки на победу Украины с коэффициентом 3,35, на ничью — 3,20, на выигрыш Швеции — 2,40.

История противостояний

За всю новейшую историю футболисты независимой Украины и команда Швеции встречались в официальных матчах однажды. На домашнем Евро-2012 «сине-желтые» на НСК «Олимпийский» в Киеве одержали волевую победу благодаря дублю своего нынешнего наставника Андрея Шевченко (2:1).

В товарищеских матчах у соперников по одной победе в Сольно (2008) и Харькове (2011). Еще одна игра в финале Кипрского международного турнира-2011 в Никосии завершилась серией пенальти в пользу украинцев.

Запрет для болельщиков

Большая часть фанов сборной Украины не сможет посмотреть игру на стадионе в Глазго. На поединок Швеция — Украина пропустят ограниченное количество украинских болельщиков.

В Великобритании действуют коронавирусные ограничения для стран, находящихся в «красной» зоне. В число этих стран входит и Украина.

Поэтому, кроме теста на коронавирус, украинцы должны находиться на самоизоляции сроком до десяти дней.

Выйти из самоизоляции украинские болельщики смогут после пяти дней самоизоляции в условиях негативного теста на коронавирус. Однако учитывая, что матч Швеция — Украина состоится 29 июня, этого времени окажется недостаточно для того, чтобы покинуть самоизоляцию раньше.

Итак, посетить матч Швеция — Украина смогут только те болельщики, которые уже находятся на территории Великобритании.