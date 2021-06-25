Юрий Луценко. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n156603-kvartal-95-i-95-ya-brigada-lucenko-o-posadke-protasevicha-i-vagnerovcev.html

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Юрий Луценко, бывший генеральный прокурор Украины, заявил, что сравнивать посадку самолета для захвата белорусского оппозиционера Романа Протасевича и операцию по захвату «вагнеровцев» — это все равно, что сравнивать «95 квартал» с 95 бригадой ВСУ.

Он считает, что принудительная посадка самолета Ryanair белорусскими истребителями — не то же самое, что посадка заранее подготовленного и согласованного со страной отправления самолета. Об этом экс-генпрокурор заявил на своей странице в Facebook.



Луценко отметил, что принуждение к посадке гражданских пилотов нельзя сравнивать со спланированными действиями пилотов-спецслужбистов, а непрогнозируемые действия пассажиров во время принудительной посадки самолета — не то же самое, что спланированные и отработанные на тренировках действия спецназовцев на борту с «вагнеровцами»

Он добавил, что террористический захват самолета ради поимки оппозиционера нельзя приравнять к совместным со странами НАТО действиям в рамках уголовного производства для наказания международных террористов.

Обнародованные материалы СБУ и ГПУ по делу «вагнеровцев» убедительно доказывают, что это была именно украинская спецоперация с привлечением зарубежных партнеров в рамках международной правовой помощи. Срок давности статьи УК за государственную измену — больше даже двух президентских сроков, — отметил Луценко.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что операция по задержанию так называемых «вагнеровцев» (группы российских наемников и военных преступников) действительно была.