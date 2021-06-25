Юрій Луценко. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n156603-kvartal-95-i-95-ta-brygada-lucenko-pro-posadku-protasevycha-i-vagnerivciv.html

Ракурс

Юрій Луценко, колишній генеральний прокурор України, заявив, що порівнювати примусову посадку літака для захоплення білоруського опозиціонера Романа Протасевича й операцію по захопленню «вагнерівців» — це однаково, що порівнювати «95 квартал» із 95 бригадою ЗСУ.

Він вважає, що примусова посадка літака Ryanair білоруськими винищувачами — не те саме, що посадка заздалегідь підготовленого та узгодженого з країною відправлення літака. Про це екс-генпрокурор заявив на своїй сторінці у Facebook.





Луценко зауважив, що примушування до посадки цивільних пілотів не можна порівнювати зі спланованими діями підготовлених спецслужбами пілотів, а непрогнозовані дії пасажирів під час примусовій посадці літака — не те саме, що сплановані та відпрацьовані на тренуваннях дії спецпризначенців на борту з «вагнерівцями»

Він додав, що терористичне захоплення літака заради ув’язнення опозиційного діяча не можна прирівняти до спільних із країнами НАТО дій у межах кримінального провадження для покарання міжнародних терористів.

Оприлюднені матеріали СБУ та ГПУ в справі «вагнерівців» переконливо доводять, що це була саме українська спецоперація із залученням закордонних партнерів у межах міжнародної правової допомоги. Строк давності статті КК за державну зраду — більший навіть двох президентських термінів, — наголосив Луценко.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський підтвердив, що операція зі спроби затримання так званих «вагнерівців» (групи російських найманців та військових злочинців) дійсно була.