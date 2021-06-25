Ломаченко проти Накатані. Фото: Top Rank

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Ракурс

Ломаченко — Накатані, новий бій за участю українського спортсмена, відбудеться в ніч із 26 на 27 червня за Києвом.

Український боксер Василь Ломаченко змагатиметься за чемпіонство з японцем Масайоші Накатані на рингу арени Virgin Hotel в Лас-Вегасі, США.





Дуель поглядів

Ломаченко позмагався поглядами зі своїм суперником Накатані під час прес-конференції, організованої Top Rank — організатором поєдинку між Ломаченком та Накатані. Боксери розповіли про очікування від бою.

Український боксер заявив, що планує показати найкращий бокс та додав, що після цього бою можна буде говорити про реванш із Теофімо Лопесом.

Хочу показати свій найкращий бокс. Накатані — непростий хлопець. Він високий та має довгі руки. Вважаю його дуже хорошим боксером і саме тому обрав його в опоненти. Дуже добре, що будуть фани на трибунах. Вони нас рухатимуть уперед у рингу й дадуть нам енергію. Реванш із Теофімо Лопесом? У мене бій у цю суботу, і після цього ми можемо поговорити про реванш. Хочу цього, — заявив Ломаченко.

Натомість його супротивник Накатані заявив, що поєдинок із Ломаченком — найбільший у його кар'єрі.

Цей бій — той, у якому я мушу перемогти, і в якому я хочу перемогти. Коли цей бій став можливим, я відчув, що це найбільший поєдинок у моїй кар'єрі. Але отримати бій — це ще нічого не означає. Повинен перемогти, щоби це мало значення, і саме це збираюся зробити, — заявив японець.

Після цього Ломаченко та Накатані позмагалися поглядами, однак дуель завершилася курйозом — Накатані виявився значно вищим за Ломаченка. Так, зріст японця складає 1.82 м, а зріст українця — 1.73 м. Попри це, Ломаченко «змусив» японського боксера схилитися, щоби дивитися йому прямо в очі. Накатані відповів на це посмішкою.

Прогнози букмекерів

На думку букмекерів, Ломаченко є фаворитом цього бою. Так, на перемогу українського боксера дається коефіцієнт 1,05. Водночас на Накатані можна зробити ставку з коефіцієнтом 9,70. Нічия традиційно вважається найменш вірогідним результатом — на неї виставлений коефіцієнт 34,00.

Де дивитися бій

В Україні протистояння українського та японського боксерів можна буде подивитися на медіасервісі MEGOGO за передплатою. Орієнтовний час початку бою — 5.00 ранку за київським часом.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Василь Ломаченко, відомий український боксер і колишній чемпіон світу в легкій вазі за версією WBC Franchise, WBA і WBO, після поразки на користь американського боксера Теофімо Лопеса розгубив відразу 17 позицій у рейтингу кращих боксерів світу.