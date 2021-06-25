Ломаченко против Накатани. Фото: Top Rank

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Ракурс

Ломаченко — Накатани, новый бой с участием украинского спортсмена, состоится в ночь с 26 на 27 июня по Киеву.

Украинский боксер Василий Ломаченко поборется за чемпионство с японцем Масайоши Накатани на ринге арены Virgin Hotel в Лас-Вегасе, США.





Дуэль взглядов

Ломаченко посоревновался взглядами со своим соперником Накатани во время пресс-конференции, которую устроили Top Rank — организаторы поединка между Ломаченко и Накатани. Боксеры рассказали об ожиданиях от боя.

Украинский боксер заявил, что планирует показать лучший бокс и добавил, что после этого боя можно будет говорить о реванше с Теофимо Лопесом.

Хочу показать свой лучший бокс. Накатани — непростой парень. Он высокий и у него длинные руки. Считаю его очень хорошим боксером, и именно поэтому выбрал его в оппоненты. Очень хорошо, что будут фаны на трибунах. Они будут нас двигать вперед в ринге и дадут нам энергию. Реванш с Теофимо Лопесом? У меня бой в эту субботу, и после этого мы можем поговорить о реванше. Хочу этого, — заявил Ломаченко.

В то же время его противник Накатани заявил, что поединок с Ломаченко — крупнейший в его карьере.

Этот бой — тот, в котором я должен победить, и в котором я хочу победить. Когда этот бой стал возможным, я почувствовал, что это самый крупный поединок в моей карьере. Но получить бой — это еще ничего не значит. Должен победить, чтобы это имело значение, и именно это собираюсь сделать, — заявил японец.

После этого Ломаченко и Накатани посоревновались взглядами, однако дуэль завершилась курьезом — Накатани оказался значительно выше Ломаченко. Так, рост японца составляет 1.82 м, а рост украинца — 1.73 м. Несмотря на это, Ломаченко «заставил» японского боксера наклониться, чтобы смотреть ему прямо в глаза. Накатани рассмеялся ему в лицо.





Прогнозы букмекеров

По мнению букмекеров, Ломаченко является фаворитом этого боя. Так, на победу украинского боксера дается коэффициент 1,05. В то же время на Накатани можно сделать ставку с коэффициентом 9,70. Ничья традиционно считается наименее вероятным исходом — на нее выставлен коэффициент 34,00.

Где смотреть бой

В Украине противостояние украинского и японского боксеров можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO по подписке. Ориентировочное время начала боя — 5.00 утра по киевскому времени.

Напомним, ранее мы сообщали, что Василий Ломаченко, известный украинский боксер и бывший чемпион мира в легком весе по версии WBC Franchise, WBA и WBO после поражения в пользу американского боксера Теофимо Лопеса потерял сразу 17 позиций в рейтинге лучших боксеров мира.