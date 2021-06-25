Мэру Ровно грозит ограничение свободы из-за заявления о ромах

Александр Третьяк, фото: «BBC Украина»

https://racurs.ua/n156600-meru-rovno-grozit-ogranichenie-svobody-iz-za-zayavleniya-o-romah.html

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Мэру Ровно Александру Третьяку грозит ограничение свободы за его недавнее заявление о том, что ромов в городе могут «запаковать в автобус и вывезти на Закарпатье».

Об этом сообщает издание «Лига.нет» со ссылкой на пресс-службу полиции Ровенской области.

Отмечается, что за это заявление Третьяка открыто производство по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса (нарушение равноправия граждан по национальному признаку).

За соответствующее правонарушение законодательство предусматривает следующие санкции:

штраф от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (то есть 3,4−8,5 тыс. грн);

ограничение свободы на срок до пяти лет

запрет занимать определенные должности на срок до трех лет.

35-летний Третьяк стал мэром Ровно в результате победы на местных выборах в 2020 году, на которых баллотировался от «Европейской солидарности». Третьяк стал единственным мэром от «Евросолидарности» в крупных городах Украины.

Напомним, в декабре 2020 года Третяк рассказал, будут ли в Ровно запрещать прайды ЛГБТ-сообщества.

Источник: «Ліга.нет»