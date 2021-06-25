Меру Рівного загрожує обмеження волі через заяви про ромів

Олександр Третяк, фото: «BBC Україна»

https://racurs.ua/ua/n156600-meru-rivnogo-zagrojuie-obmejennya-voli-cherez-zayavy-schodo-romiv.html

Ракурс

Меру Рівного Олександру Третяку загрожує обмеження волі через його нещодавню заяву про те, що ромів у місті можуть «запакувати в автобус і вивезти на Закарпаття».

Про це повідомляє видання «Ліга.нет» з посиланням на прес-службу поліції Рівненської області.

Зазначається, що через цю заяву Третяка відкрите провадження за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу (порушення рівноправності громадян за національною ознакою).

За відповідне правопорушення законодавство передбачає такі санкції:

штраф від 200 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (тобто 3,4−8,5 тис. грн);

обмеження волі на строк до п’яти років;

заборону займати певні посади на строк до трьох років.

35-річний Третяк став мером Рівного в результаті перемоги на місцевих виборах у 2020 році, на яких балотувався від «Європейської солідарності». Третяк став єдиним мером від «Євросолідарності» у великих містах України.

Нагадаємо, у грудні 2020 року Третяк розповів, чи будуть у Рівному забороняти прайди ЛГБТ-спільноти.

Джерело: «Ліга.нет»