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Ракурс
Олександр Третяк, фото: «BBC Україна»

Меру Рівного загрожує обмеження волі через заяви про ромів

25 чер 2021, 12:10
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Меру Рівного Олександру Третяку загрожує обмеження волі через його нещодавню заяву про те, що ромів у місті можуть «запакувати в автобус і вивезти на Закарпаття».

Про це повідомляє видання «Ліга.нет» з посиланням на прес-службу поліції Рівненської області.

Зазначається, що через цю заяву Третяка відкрите провадження за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу (порушення рівноправності громадян за національною ознакою).

За відповідне правопорушення законодавство передбачає такі санкції:

  • штраф від 200 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (тобто 3,4−8,5 тис. грн);
  • обмеження волі на строк до п’яти років;
  • заборону займати певні посади на строк до трьох років.

35-річний Третяк став мером Рівного в результаті перемоги на місцевих виборах у 2020 році, на яких балотувався від «Європейської солідарності». Третяк став єдиним мером від «Євросолідарності» у великих містах України.


Нагадаємо, у грудні 2020 року Третяк розповів, чи будуть у Рівному забороняти прайди ЛГБТ-спільноти.

Джерело: «Ліга.нет»

Джерело: Ракурс


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