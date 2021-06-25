Явка з повинною – опозиція про заяву Зеленського стосовно «вагнерівців»

https://racurs.ua/ua/n156622-yavka-z-povynnou-opozyciya-pro-zayavu-zelenskogo-stosovno-vagnerivciv.html

Ракурс

«Голос» та «Євросолідарність» прокоментували слова Зеленського про зрив спецоперації стосовно «вагнерівців» у Білорусі.

Депутати параментских фракції Ради заявили про державну зраду президента України Волоидмира Зеленського, а також вимагають якнайшвидше розпочати розслідування.

Йдеться про коментар глави держави зриву спецоперації по затриманню представників ПВК «Вагнера». В інтерв’ю «1+1» Зеленський повідомив, що Київ таки причетний до цього.

Заява президента обурила політсили в парламенті.

У «Європейській солідарності» звинуватили Зеленського в державній зраді. Відповідну заяву опублікувала прес-служба політсили увечері 24 червня.

Ви фактично виступили із явкою з повинною. Cам зателефонував шістці Путіна Лукашенку і все розповів. В інтерв’ю ви багато говорили про державну зраду — і у цьому геніальному розслідуванні вийшли самі на себе, — йдеться в заяві «ЄС».

У «Голосі» повдіомили, що така позиції Зеленського дисонує з усім, про що представними влади заявляли раніше. В цій поліичній силі пропонують утворити окрему ТСК та розпочати неупереджене розслідування.

Члени ПВК «Вагнер» в першу чергу були потрібні нам, оскільки вони воювали проти нашої країни. Вони не потрібні для наших партнерів, яких звинувачують в ОП. Затримання вагнерівців було б вагомим доказом присутності збройних сил Росії на Донбасі, — заявив депутат «Голосу» Роман Костенко.

Раніше в Офісі президента зробили корекцію заяви Зеленського про «вагнерівців».

У Раді в травні створили ТСК із розслідування злочинів чиновників проти суверенітету України. Раніше повідомлялося, що в липні вона візьметься за справу «вагнерівців»

Нагадаємо, що 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 33 іноземних громадян, які виявилися бойовиками ПВК «Вагнера». Вони прибули з Росії та оселилися в санаторії під Мінськом. Українські спецслужби нібито готували масштабну операцію по затриманню групи бойовиків, для чого виманили їх в Білорусь, але операція зірвалася. Згодом в Україні в зриві операції звинуватили вище політичне керівництво країни. Зеленський не коментував скандал упродовж більше дев’яти місяців.