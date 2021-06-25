Кабмін змінив умови карантину через індійський штам «Дельта». Фото: Сила правди

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Умови проходження карантину в Україні змінилися через індійський штам коронавірусу.

В першу чергу контролюватиметься стан здоров’я людей, які прибули з країн, де поширений дельта-штам. Про це повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

У пунктах пропуску через державний кордон розгорнуть пункти тестування. Воно буде обов’язковим для іноземців, які прибули з Індії, Великої Британії, Росії та Португалії. За наявності негативного результату їм дозволять потрапити в Україну.

Громадяни України, які прибули з цих країн, також проходитимуть експрес-тестування безпосередньо в пунктах пропуску. В разі позитивного результату вони підлягають обов’язковій самоізоляції або обсервації.

Список країн буде переглядатися та оновлюватися в залежності від епідемічної ситуації. Нові норми будуть діяти з 2 липня.

Нагадаємо, 23 червня стало відомо, що в Україні підтверджено перші випадки індійського штаму коронавірусу під назвою «Дельта». Інфікувалися двоє осіб — 66-річна жінка та 16-річна дитина, в Україну агресивний штам вони привезли з Росії. Хворі госпіталізовані до Олександрівської лікарні, їх стан стабільний.

Міністерство закордонних справ озвучило рекомендації громадянам України у зв’язку з поширенням агресивного штаму COVID-19 «Дельта». Українцям рекомендують не відвідувати Індію, Велику Британію, Португалію та Російську Федерацію до повної стабілізації епідемічної ситуації.

За даними НАН, цей штам коронавірусу в 1,6 раза заразніший, ніж британський штам, у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації, а ризик реанімації при інфікуванні збільшується в 1,45 раза.