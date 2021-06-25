Через штам «Дельта» в МОЗ розглянуть можливість вакцинації підлітків

Вакцинація в Україні. Фото: Istock

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Вакцинація в Україні може стати доступною і для підлітків через індійський штам коронавірусу «Дельта».

Цей різновид коронавірусу здатний швидко вражати молодь, тому в Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ) розглянуть можливість імунізації неповнолітніх. Про це розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Він розповів, що вакцина, яка зараз є в Україні, рекомендована для громадян віком від 18 років, однак на кінець місяця вже заплановане засідання Національно-технічної групи експертів із питань імунізації, яка буде розглядати питання зміщення цих вікових норм до більш ранніх.

Ми отримали дані, що молоді люди переносять доволі непогано цю вакцину. Найближчим часом це може бути рекомендовано, — розповів головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.



За його словами, наразі немає даних щодо ефективності всіх вакцин проти штаму «Дельта». Відомо, що препарат виробника Pfizer захищає від цього варіанту хвороби на 90−91%. Щодо ефективності інших вакцин МОЗ наразі збирає дані.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Україна виходить на нову загрозу, обумовлену «Дельтою», непогано підготовленою. За словами лікаря-епідеміолога Наталії Виноград, в Україні виявилась ефективною м’яка схема протиепідемічних заходів.