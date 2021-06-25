COVID-сертифікати для українців – в Мінцифрі все ще домовляються з Європою, фото — УП

https://racurs.ua/ua/n156597-covid-sertyfikaty-dlya-ukrayinciv-v-mincyfri-vse-sche-domovlyautsya-z-ievropou.html

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Про впровадження COVID-сертифікатів для громадян України продовжують домовлятися в Міністерстві цифрової трансформації.

Очільник відомства Михайло Федоров 25 червня повідомив у своїх соцмережах, що Мінцифри «активно працює над впровадженням і взаємним визнанням ковідних сертифікатів в ЄС».

Нагадаємо, що тільки таке рішення дозволить українцям вільно подорожувати по Європі з сертифікатами.

Федоров повідомив, що 24 червня відбулася чергова онлайн-зустріч з представниками Євросоюзу та Ізраїлю.

Технічна команда остаточно оформлює розробку українських сертифікатів відповідно до вимог EU Digital COVID Certificate Єврокомісії і Smart Vaccination Certificate ВООЗ, — написав міністр.

Після проведення оцінки відповідності українських ковідних сертифікатів вимогам ЄС буде підписано меморандум. Раніше Федоров заявляв, що Київ планує 1 липня синхронно з Євросоюзом запустити «паспорти вакцинації».

У Європарламенті у травні заявили про досягнення попередньої домовленості щодо того, як працюватимуть «цифрові зелені сертифікати», покликані забезпечити свободу пересування в Європі умовах епідемії коронавірусної хвороби COVID-19.

СOVID-сертифікат в ЄС будуть видавати не тільки після проходження вакцинації від коронавірусу. У документі може бути вказано, що людина була повністю вакцинована, або має імунітет після хвороби, або нещодавно отримала негативний результат ПЛР-тесту.

Для власників COVID-паспортів скасовують вимоги про самоізоляцію чи тестування на коронавірус.

Термін дії паспорта — не більше 12 місяців. Він не буде мати функцій проїзного документа.

«Зелену» перепустку обіцяли запустити в Європі у другій половині червня.