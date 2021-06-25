Олег Ляшко. Фото: УНІАН

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Олег Ляшко, екс-нардеп та очільник «Радикальної партії», роздягнувся в прямому ефірі по пояс.

Колишній народний обранець запропонував усім скинутися «смердючими трусами та шкарпетками» для влади, яка підвищує податки. Інцидент трапився під час шоу на «5 каналі», яке веде екс-генпрокурор України Юрій Луценко.





Очільник «Радикальної партії» приніс із собою в студію пакет, з якого під час обговорення підвищення податків в Україні почав діставати спідню білизну, футболки та інший одяг.

Їм мало, вони не можуть ніяк наїстися нашими податками. Вони хочуть підіймати податки. Давайте кожен, хто нас дивиться, зніме із себе по сорочці, по футболці, по трусах, по шкарпетках… Відправте їм, нехай вони подавляться, — заявив Ляшко.



Луценко запропонував назвати цю акцію від екс-нардепа «Остання сорочка для зеленої влади» та зазначив, що може зняти із себе піджак, тим самим приєднавшись. Ляшко погодився з такою назвою та додав, що влада забирає роботу й зарплату, тому правильно буде, якщо всі українці скинуться їм, щоби ті «вдавилися смердючими шкарпетками та трусами».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що екс-нардеп та лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко у 2017 році підробив виграшний лотерейний білет на суму 571 тис. 45 грн.