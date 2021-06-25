Олег Ляшко. Фото: УНИАН

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Ракурс

Олег Ляшко, экс-нардеп и глава «Радикальной партии», разделся в прямом эфире по пояс.

Бывший народный избранник предложил всем скинуться «вонючими трусами и носками» для властей, которые повышают налоги. Инцидент произошел во время шоу на «5 канале», которое ведет экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко.





Глава «Радикальной партии» принес с собой в студию пакет, из которого при обсуждении повышения налогов в Украине начал доставать нижнее белье, футболки и другую одежду.

Им мало, они не могут никак наесться нашими налогами. Они хотят поднимать налоги. Давайте каждый, кто нас смотрит, снимет с себя по рубашке, по футболке, трусы, носки… Отправьте им, пусть они подавятся, — заявил Ляшко.



Луценко предложил назвать эту акцию от экс-нардепа «Последняя рубашка для зеленой власти», и отметил, что может снять с себя пиджак, тем самым присоединившись. Ляшко согласился с таким названием, и добавил, что власть забирает работу и зарплату, поэтому правильно будет, если все украинцы скинутся им, чтобы те «подавились вонючими носками и трусами».

Напомним, ранее мы сообщали, что экс-нардеп и лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко в 2017 году подделал выигрышный лотерейный билет на сумму 571 тыс. 45 грн.