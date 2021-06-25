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Ракурс
COVID-сертификаты для украинцев — в Минцифре все еще договариваются с Европой

COVID-сертификаты для украинцев — в Минцифре все еще договариваются с Европой

25 июн 2021, 11:31
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О внедрении COVID сертификатов для граждан Украины продолжают договариваться в Министерстве цифровой трансформации.

Глава ведомства Михаил Федоров 25 июня сообщил в своих соцсетях, что Минцифры «активно работает над внедрением и взаимным признанием ковидних сертификатов в ЕС».

Напомним, что только такое решение позволит украинцам свободно путешествовать по Европе с сертификатами.

Федоров сообщил, что 24 июня состоялась очередная онлайн-встреча с представителями Евросоюза и Израиля.

Техническая команда окончательно оформляет разработку украинских сертификатов в соответствии с требованиями EU Digital COVID Certificate Еврокомиссии и Smart Vaccination Certificate ВОЗ, — написал министр.

После проведения оценки соответствия украинских ковидних сертификатов требованиям ЕС будет подписан меморандум. Ранее Федоров заявлял, что Киев планирует 1 июля синхронно с Евросоюзом запустить «паспорта вакцинации».

В Европарламенте в мае заявили о достижении предварительной договоренности о том, как будут работать «цифровые зеленые сертификаты», призванные обеспечить свободу передвижения в Европе в условиях эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.

СOVID-сертификат в ЕС будут выдавать не только после прохождения вакцинации от коронавируса. В документе может быть указано, что человек был полностью вакцинирован, или имеет иммунитет после болезни или недавно получил отрицательный результат ПЦР-теста.


Для владельцев COVID-паспортов отменяют требования о самоизоляцию или тестирование на коронавирус. Срок действия паспорта — не более 12 месяцев. У него не будет функции проездного документа.

«Зеленый» пропуск обещали запустить в Европе во второй половине июня.

Источник: Ракурс


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