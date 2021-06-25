Південь Італії потерпає від спеки, фото: Іlmessaggero

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Пік спеки очікується на півдні Італії — у багатьох регіонах температура перебуватиме на рівні близько +40°, в деяких регіонах — майже +45°.

Водночас на півночі країни температурні умови менш екстремальні. За словами синоптиків, Італія «розділена на дві частини», через те, що на над Південною Європою стикаються гарячі та прохолодні повітряні потоки, повідомляє видання The Local.

Зазначається, що на півдні Італії висока вологість і запорошене небо створили задушливі умови після прибуття цього тижня теплих потоків повітря з Північної Африки.

Найспекотнішими регіонами наразі є Сицилія, Калабрія і Апулія, причому влада Сицилії вже 23 червня повідомляла, що в деяких районах острова температура досягла +44,5°.

Із завтрашнього дня, 26 червня, очікується невелике зниження температури на півночі і в центрі країни, а з неділі, 27 червня, -- і на півдні Італії.

Нагадаємо, в Україні на 25 червня синоптики оголосили штормове попередження.

Джерело: The Local