Погода в Україні. Фото: yamnytsya-otg.if.ua

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Погода в Україні 25 червня вдень погіршиться — синоптики оголосили штормове попередження.

У Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Тернопільській та Чернівецькій областях вдень прогнозують грози, а в окремих районах очікується град та шквали 15−20 м/с. Про це повідомив український Гідрометцентр.

Оголошено перший рівень небезпечності, жовтий. Цей рівень означає, що погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Громадянам рекомендують зберігати підвищену уважність та обережність, слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.

Синоптики обіцяють, що на решті території держави очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Вдень стовпчики термометрів покажуть 26−32° вище нуля за Цельсієм.

Нагадаємо, гігантський торнадо завдав масштабних руйнувань у Південноморавському регіоні Чехії. Через негоду рятувальники оголосили надзвичайну ситуацію. Внаслідок негоди постраждали від 150 до 200 осіб, є загиблі.

Найбільших руйнувань зазнали міста Бржецлав і Годонін. Також сильно зруйновані села Грушки, Лужице, Моравська-Нова-Весь і Микулчице. У селі Грушки від будинків лишилися тільки стіни.