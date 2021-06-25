Погода в Украине. Фото: yamnytsya-otg.if.ua

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Погода в Украине 25 июня днем ухудшится — синоптики объявили штормовое предупреждение.

В Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Тернопольской и Черновицкой областях днем прогнозируют грозы, а в отдельных районах ожидается град и шквалы 15−20 м/с. Об этом сообщил украинский Гидрометцентр.

Объявлен первый уровень опасности, желтый. Этот уровень означает, что погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Гражданам рекомендуют сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.

Синоптики обещают, что на остальной территории государства ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Днем столбики термометров покажут 26−32° выше нуля по Цельсию.

Напомним, гигантский торнадо нанес масштабные разрушения в Южноморавском регионе Чехии. Из-за непогоды спасатели объявили чрезвычайную ситуацию. В результате непогоды пострадали от 150 до 200 человек, есть погибшие.

Наибольшим разрушениям подверглись города Бржецлав и Годонин. Также сильно разрушены села Грушки, Лужице, Моравская-Нова-Весь и Микулчице. В селе Грушки от домов остались только стены.