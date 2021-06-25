Непогода в Чехии. Фото: Jaroslav Malý and Martin Majžíšková

https://racurs.ua/n156587-gigantskiy-tornado-svirepstvoval-v-chehii-razrusheny-goroda-i-sela-foto-video.html

Ракурс

Торнадо нанес масштабные разрушения в Южноморавском регионе Чехии.

Из-за непогоды спасатели объявили чрезвычайную ситуацию. По разным оценкам, всего пострадали от 150 до 200 человек. Количество погибших уточняют спасательные службы, которые достают людей из-под завалов разрушенных домов. Об этом сообщает České Noviny и Česká televize.

Наибольшим разрушениям подверглись города Бржецлав и Годонин. Также сильно разрушены села Грушки, Лужице, Моравская-Нова-Весь и Микулчице. В селе Грушки от домов остались только стены.

Спасатели сообщают, что в общей сложности от торнадо пострадали семь населенных пунктов в Южноморавском крае. Мощный торнадо валил деревья, которые падали на дома, автомобили и прохожих. В одном из городов мощный ветер опрокинул автобус.

Чешская армия перекрыла зону стихийного бедствия, в результате которого обесточенными остаются более 30 тыс. домов.

По словам метеоролога Михала Чака, это торнадо — одно из сильнейших, которые наблюдались в Чехии в последнее время. Он не исключает, что это мог бы быть торнадо F-4. При такой непогоде скорость ветра развивается от 332 до 418 км/час. Граждан Чехии призывают оставаться дома, поскольку непогода с сильным ветром и градом может продолжаться и в дальнейшем.

Напомним, в мае мощный торнадо пронесся по американскому штату Луизиана. Разрушительный вихрь повалил деревья и линии электропередачи, повредил частные дома. Также в результате стихии без электроснабжения остались около 10 тыс. местных жителей.

Источники: České Noviny, Česká televize