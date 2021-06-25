Негода в Чехії. Фото: Jaroslav Malý and Martin Majžíšková

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Торнадо завдав масштабних руйнувань у Південноморавському регіоні Чехії.

Через негоду рятувальники оголосили надзвичайну ситуацію. За різними оцінками, загалом постраждало від 150 до 200 осіб. Кількість загиблих уточнюють рятувальні служби, які дістають людей з-під завалів зруйнованих будинків. Про це повідомляє České Noviny, Česká televize.

Найбільших руйнувань зазнали міста Бржецлав і Годонін. Також сильно зруйновані села Грушки, Лужице, Моравська-Нова-Весь і Микулчице. У селі Грушки від будинків лишилися тільки стіни.

Рятувальники повідомляють, що в цілому від торнадо постраждали сім населених пунктів в Южноморавском краї. Потужний торнадо валив дерева, які падали на будинки, автомобілі та перехожих. В одному з міст потужний вітер перекинув автобус.

Чеська армія перекрила зону стихійного лиха, внаслідок якого знеструмленими залишаються понад 30 тис. будинків.

За словами метеоролога Міхала Чака, це торнадо — одне з найсильніших, які спостерігалися в Чехії останнім часом. Він не виключає, що це міг би бути торнадо F-4. При такій негоді швидкість вітру розвивається від 332 до 418 км/год. Громадян Чехії закликають залишатися дома, оскільки негода із сильним вітром і градом може тривати й надалі.

Нагадаємо, у травні потужний торнадо пронісся американським штатом Луїзіана. Руйнівний вихор повалив дерева та лінії електропередачі, пошкодив приватні будинки. Також внаслідок стихії без електропостачання залишилися близько 10 тис. місцевих мешканців.

Джерела: České Noviny, Česká televize