Зеленський – Про стіну з Донбасом можемо вирішити на референдумі, фото — Донецкие новости

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Питання розриву зв’язків із Донбасом може бути винесене на референдум. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Він вважає, що якщо не спрацює жоден із варіантів врегулювання конфлікту на сході України, то питання розриву зв’язків із регіоном буде винесене на референдум.

Таку заяву глава держави зробив 24 червня в інтерв’ю телеканалу «1+1».

Якщо у нас не вийде будь-яких альтернативних домовленостей зі США, з Росією, окремо з Європою і паралельно у будь-якому випадку нормандський формат, буде він працювати чи ні, — якщо все це не вдасться, про «стіну» буде голосувати на референдумі народ України, — зазначив він.

Зеленський не вважає розв’язання цього питання легким завданням, оскільки «про Донбас, чи ту чи іншу „стіну“ — це точно не популярно, не популістично».

Якщо ми до цього дійдемо, я хочу, щоб люди зрозуміли, що це на багато років, — заявив президент і додав, що «стіна» стане повним розірванням відносин із регіоном у тому чи іншому вигляді.

Також президент заявив, що мінські угоди «народилися ледь живими».

Те, що було підписано в 2015 році, воно ледве жива. Я вважаю, зустріч з президентом Росії і зустріч моя з президентом США може надати іншу адженду вирішення цих питань, — повідомив політик.



Нагадаємо, що Зеленський не бачить жодного політика, який міг би скласти йому конкуренцію на майбутніх президентських виборах. Головними «суперниками» він назвав бідність, війну на Донбасі і погану інфраструктуру

В цьому ж інтерв’ю Зеленський запевнив, що глава його офісу Андрій Єрмак піде з главою держави в кінці політичного шляху і не залишиться на будь-якій посаді.