Зеленский — О стене с Донбассом можем решить на референдуме

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Ракурс

Вопрос разрыва связей с Донбассом может быть вынесен на референдум. Об этом заявил президент Владимир Зеленский. Он считает, что если не сработает ни один из вариантов урегулирования конфликта на востоке Украины, то вопрос разрыва связей с регионом будет вынесен на референдум.

Такое заявление глава государства сделал 24 июня в интервью телеканалу «1+1″.

Если у нас не получится любых альтернативных договоренностей с США, с Россией, отдельно с Европой и параллельно в любом случае нормандский формат, будет он работать или нет, — если все это не удастся, о „стенt“ будет голосовать на референдуме народ Украины, — отметил глав государства.

Зеленский не считает решение этого вопроса легкой задачей, поскольку „о Донбассе, или той или иной“ стене» — это точно не популярно, популистски".

Если мы к этому придем, я хочу, чтобы люди поняли, что это на много лет, — заявил президент и добавил, что «стена» станет полным разрывом отношений с регионом в том или ином виде.

Также президент заявил, что минские соглашения «родились едва живыми».

То, что было подписано в 2015 году, оно еле живое. Я считаю, встреча с президентом России и встреча моя с президентом США может предоставить другую адженду решения этих вопросов, — сообщил политик.



Напомним, что Зеленский не видит ни одного политика, который мог бы составить ему конкуренцию на предстоящих президентских выборах. Главными «соперниками» он назвал бедность, войну на Донбассе и плохую инфраструктуру

В этом же интервью Зеленский заверил, что глава его офиса Андрей Ермак уйдет с главой государства в конце политического пути и не останется на любой должности.