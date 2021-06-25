Зеленский не видит конкурентов, а о втором сроке «решат люди»

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Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, не видит конкурентов среди действующих политиков, которые могли бы составить ему существенную конкуренцию на следующих выборах.

У меня нет ни одного конкурента. Мои конкуренты — это инфраструктура, война, бедные люди. Это то, что будет меня догонять. Это главные мои конкуренты, — заявил Зеленский в интервью программе «VIP с Натальей Мосейчук» на телеканале «1+1».

О втором сроке президент высказался завуалировано. Мол, «это не от меня зависит, это выбор людей».

Сложно говорить. Хочется некоторые вещи просто успеть сделать, — ответил Зеленский, который в 2019 году заявлял, что идет только на одну каденцию.

Отвечая на вопрос, может ли мер Киева Виталий Кличко гипотетически составить ему конкуренцию на выборах, Зеленский посоветовал главе города сосредоточиться на решении инфраструктурных проблем столицы.

У нас с Кличко нет сейчас каких-то отношений. Он сказал, что мы преследуем его, власти преследуют за политическую конкуренцию. Мне кажется, что он забыл, что он — мэр, и решил начать президентскую кампанию, — заявил президент.

Он также посоветовал Кличко обратить внимание на собственное окружение и на инфраструктуру столицы.

У Кличко есть свои проблемы в столице. Кличко — всемирно известный человек, ему надо избавиться от тех людей из собственного окружения, — сказал Зеленский.

Напомним, что в этом же интервью Зеленский заверил, что глава его офиса Андрей Ермак уйдет с главой государства в конце политического пути и не останется на любой должности.