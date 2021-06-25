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«Дельта»-COVID — эпидемиолог рассказала об ответе Украины на индийский штамм
«Дельта"-COVID — эпидемиолог рассказала об ответе Украины на индийский штаммhttps://racurs.ua/n156584-delta-covid-epidemiolog-rasskazala-ob-otvete-ukrainy-na-indiyskiy-shtamm.htmlРакурс
Украина выходит на новую угрозу, обусловленную «Дельтой» неплохо подготовленной.
По словам врача-эпидемиолога Натальи Виноград, в Украине оказалась эффективной мягкая схема противоэпидемических мероприятий.
В эфире программы «Право на власть» 24 июня врач отметила, что коллективный иммунитет рассчитывается по формуле: количество людей, которые переболели, плюс количество людей, привитых двумя дозами.
Мы проводили исследования год назад — получили 34−47% людей в организованных коллективах, у которых уже был уже имуноответ. По эпидемиологической ситуации в целом в стране — мы начали эти исследования, — пояснила Виноград.
Она заявила, что результаты по отдельным регионам свидетельствуют: доля защищенных лиц вследствие перенесенного заболевания или встречи с патогеном без симптомнох формы болезни достигает в отдельных местах с высокой плотностью даже 70%.
Если мы сейчас добавили прививки в центрах вакцинации, то Украина выходит на новую угрозу, обусловленную «Дельтой», на достаточно хорошем уровне. В отличие от европейских стран, где жестко держали карантин. Конечно, они имеют более высокий процент вакцинированных, но мы примерно на одном уровне, — рассказала врач.
Напомним, что в Европе прогнозируют новую волну коронавируса, которая будет практически полностью обусловлена новым штаммом COVID-19 — так называемым индийским («Дельта»). В России в эти дни зафиксировали вспышку, вызванную именно этим видом коронавируса.
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