Штам «Дельта» — епідеміолог розповіла про відповідь України на індійський штам, фото — Слово і діло

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Україна виходить на нову загрозу, обумовлену «Дельтою» непогано підготовленою.

За словами лікаря-епідеміолога Наталії Виноград, в Україні виявилась ефективною м’яка схема протиепідемічних заходів.

В ефірі програми «Право на владу» 24 червня лікар зазначила, що колективний імунітет розраховується за формулою: кількість людей, які перехворіли, плюс кількість людей, які щеплені двома дозами.

Ми проводили дослідження рік тому — отримали 34−47% людей в організованих колективах, у яких була вже імуновідповідь. Щодо епідеміологічної ситуації загалом в країні, то ми розпочали ці дослідження, — пояснила Виноград.

Вона заявила, що результати по окремих регіонах свідчать: частка захищених осіб внаслідок перенесенного захворювання або зустрічі з патогеном без симптомнох форми хвороби досягає в окремих місцях з високою щільністю навіть 70%.

Якщо ми зараз додали щеплення у центрах вакцинації, то Україна зараз виходить на нову загрозу, обумовлену «Дельтою», на досить непоганому рівні. На відміну від європейських країн, де жорстко тримали карантин. Звичайно, вони мають вищий відсоток вакцинованих, але ми приблизно на одному рівні, — розповіла лікар.

Нагадаємо, що у Європі прогнозують нову хвилю коронавірусу, яка буде практично повністю зумовлена новим штамом COVID-19 — так званим індійським («Дельта»). У Росії в ці дні зафіксували спалах, викликаний саме цим різновидом коронавірусу.