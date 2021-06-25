Єрмак піде зі мною - Зеленський

https://racurs.ua/ua/n156583-iermak-pide-tilky-zi-mnou-zelenskyy.html

Ракурс

Володимир Зеленський не відправить у відставку Андрія Єрмака за жодних обставин. Президент заявив, що Єрмак «прийшов зі мною і піде зі мною».

В ефір програми «VIP з Наталією Мосейчук» Зеленський назвав очільника своєї канцелярії реальним потужним менеджером «не на словах, не блаблабла». Голова ОП, на думку, Зеленського, — «реальний патріот України, який дуже багато працює, 24/7 тільки заради України».

Пан Єрмак був зі мною від самого початку, але не на цій посаді. Єрмак поруч зі мною не просто так, я довіряю цій людині. Служба безпеки надає й надала мені інформацію про все моє оточення, всіх моїх людей. Питання не про недовіру. Я просто знаю, що я би не хотів потім втратити ту чи іншу людину. До Єрмака нуль питань в СБУ, нуль питань в української розвідки, — сказав Зеленський каналу «1+1».

Нагадаємо, що у цьому ж інтерв’ю президент фактично підтвердив існування плану захоплення «вагнерівців», який зірвався за невідомих поки обставин влітку 2020 року.