Ермак уйдет только со мной - Зеленский

https://racurs.ua/n156583-ermak-uydet-tolko-so-mnoy-zelenskiy.html

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Владимир Зеленский не отправит в отставку Андрея Ермака ни при каких обстоятельствах. Президент заявил, что Ермак «пришел со мной и уйдет со мной».

В эфир программы «VIP с Натальей Мосейчук» Зеленский назвал главу своей канцелярии реальным мощным менеджером «не на словах, блаблабла». Глава ОП, по мнению, Зеленского, — «реальный патриот Украины, который очень много работает, 24/7 только ради Украины».

Господин Ермак был со мной с самого начала, но не на этой должности. Ермак рядом со мной не просто так, я доверяю этому человеку. Служба безопасности предоставляет и предоставила мне информацию обо всем моем окружении, всех моих людях. Вопрос не о недоверии. Я просто знаю, что я бы не хотел потом потерять того или иного человека. К Ермаку ноль вопросов в СБУ, ноль вопросов от украинской разведки, — сказал Зеленский канала «1+1».

Напомним, что в этом же интервью президент фактически подтвердил существование плана захвата «вагнеровцев», который сорвался по неизвестным пока обстоятельствам летом 2020 года.