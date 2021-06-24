«Супутник V» не допоміг — в Росії новий спалах коронавірусу. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n156564-suputnyk-v-ne-dopomig-v-rosiyi-novyy-spalah-koronavirusu.html

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Коронавірус у Росії не відступає, в країні активно поширюється індійський штам «Дельта».

За минулу добу в РФ зафіксовано 20 тис. 182 нових випадків захворювання. Про це повідомляє Федеральний оперативний штаб боротьби з COVID-19.

Це максимальний добовий приріст хворих з кінця січня. Всього з початку пандемії в Росії, за офіційними даними, на коронавірус захворіли 5 млн 388 тис. 695 осіб.

Одужали за минулу добу 13 тис. 505 осіб. Померли 568 росіян, які хворіли на COVID-19. За весь період у Росії померли 131 тис. 463 людини, в яких був підтверджений діагноз COVID-19.

У Санкт-Петербурзі й Москві зафіксовано нові максимальні показники добової смертності: 99 осіб і 92 відповідно.

Нагадаємо, коронавірус у Росії спалахнув із новою силою — у країні знайшли власний «національний» різновид інфекції. В Кремлі заявили, що для старту процесу вакцинації підходять «будь-які заходи».