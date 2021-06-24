Пекло на колесах, вулицях та офісах – спека панує в Україні

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Ракурс

Україна потерпає від сильної спеки. Температура повітря на всій території України 24 червня підніметься до 30−34°C, на півдні та заході очікуються грози.

Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда прогнозував, що цьогорічне літо буде спекотним, а його середні температури перевищуватимуть звичайні показники. Спека допікає українцям усюди: вдома, на роботі, у транспорті та на вулицях.

Цими днями над Лівобережною частиною України зафіксували пилову бурю «Астраханський суховій». За даними Укргідрометцентру, ситуація мала покращитися до середини ночі 24 червня, проте залишкові явища переміщення пилових частинок будуть спостерігатися ще деякий час.

24 та 25 червня стануть найспекотнішим днями червня. Температура сягатиме +35 градусів, а місцями навіть вище. Після того стовпчики термометрів трохи опустяться, і в Україну прийдуть опади.

Київ поливають, фури пустили в обхід столиці

Через спеку дороги Києва обробляють холодною водою 80 поливомийних машин «Київавтодору».

Про це повідомляє прес-служба «Київавтодору».

Машини миють магістральні вулиці у проміжку з 23.00 до 6.00 години ранку, коли на них трафік найменший. Інші вулиці — упродовж доби. Інтенсивний полив і миття не тільки змивають пил і бруд з доріг та запобігають передчасній деформації дорожнього покриття, зменшують кількість випарів від гарячого асфальту та концентрацію шкідливих речовин у повітрі.

За температури повітря понад 30 градусів за Цельсієм температура поверхні асфальту може сягати 50 градусів.

У Києві з 10.00 24 червня діє заборона на в’їзд великовагового транспорту. Йдеться про машини вагою понад 24 т й навантаженням на вісь понад 7 т. це відбулося через перевищення денної температури повітря понад +28°С. Обмеження здійснюється на всіх під’їздах до Києва.

Інсульти і втрата свідомості

Через спеку на Волині збільшилась кількість викликів «швидкої». До підвищення температури повітря у швидку надходило 450 викликів зо добу, нині медики отримують до 530−680 викликів. Зараз 100−150 викликів за добу пов’язані з тим, що люди непритомніють від спеки.

В автобусах Львова не працюють кондиціонери

Влітку громадський транспорт Львова перетворюється на справжнісіньке пекло. Проїзд у переповнених маршрутках, у салонах яких температура сягає позначки +40°, стає для львів’ян ще тим випробуванням. У більшості випадків пасажирам доводиться рятуватися відкритими вікнами та люками, допоки комусь поруч не почне дути.

Вирішити цю проблему мали б кондиціонери. Але лише 14 львівських автобусів мають кондиціонери. Всього ж у місті курсує понад 400 автобусів. У жовтих маршрутках «Богдан» така система не передбачена взагалі. Немає кондиціонерів й у низькопідлогових «Електронах» та автобусах МАЗ, які у 2019 році придбало комунальне АТП-1.

Нині салони перетворюються на справжню сауну і рятувати мають вентилятори.

Нещодавно Львів мав придбати 100 білоруських МАЗів, де теж мали б бути кондиціонери, проте тендер був скасований через політичні причини.

Казахський антициклон

Луганщина у ці дні також в полоні антициклону ZOE з казахських степів. В регіоні спека триматиметься до 28 червня. Значних дощів, які знизили б температуру, не очікується.

Синоптики обіцяють, що вночі температура повітря буде 17−22 тепла, а вдень 31−36 градусів.

Середня добова температура 23 червня становила 27−28 градусів, це на 7−8 вище кліматичної норми.

Коли спека відпустить?

Зниження температури повітря в Україні почнеться на вихідних. Першими сильна спека покине західні регіони. Згодом стане прохолодніше і в інших областях. Метеорологи опублікували карту максимальних температур в Європі за 23 червня.

Сильна спека в останні дні спостерігається по всій Східній і південно-східній частинах Європи. Денні максимуми вчора складали часом 35−40°. А от на заході Європи температурні показники значно «стриманіші» і складають 15−20 градусів, в окремих регіонах навіть 12−14 градусів.

Як вберегтися?

У Центрі громадського здоров’я радять насамперед обмежити перебування на сонці в період з 11.00 до 16.00. Потрібно бути обережними із засмагою, адже вона є ознакою того, що шкіра постраждала від ультрафіолетового випромінювання.

Треба обирати легкий, вільний одяг світлих кольорів, бажано з довгим рукавом, а також одягати сонцезахисні окуляри й капелюх, краще з широкими полями, щоб затінити обличчя, вуха та шию.

Не варто пити рідини, що містять кофеїн, алкоголь або велику кількість цукру, оскільки це фактично призводить до втрати більшої кількості рідини. Також рекомендують уникати дуже холодних напоїв, тому що вони можуть викликати судоми шлунка.

У період спекотної погоди потрібно зменшити об'єм фізичних вправ. Найкращий спосіб охолонути в таких умовах — прийняти прохолодний душ або ванну.

«Ракурс» повідомляв, що у Києві 23 червня температура повітря перевищила рекорд, встановлений у 1946 році, повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського. Максимальна температура повітря після полудня у столиці піднялася до +33,7°, перевищивши попередній рекорд для цього дня у 1946 році на 0,6°. Середньодобова температура повітря у Києві 23 червня становила 27,0°. Отже, стовпчик термометра повторив рекордне значення температури для цього дня у 1954 році.