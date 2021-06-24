Ціни на бензин. Фото: delo.ua

https://racurs.ua/ua/n156562-derjreguluvannya-rynku-cina-benzynu-i-dyzpalnogo-rizko-zrosla.html

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Ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 24 червня різко виросли у порівнянні з попереднім торговим днем.

Натомість автогаз подешевшав на 13 копійок. Про це свідчать дані моніторингу «Консалтингової групи А-95».

Середні роздрібні ціни становлять:

на бензин А-92 — 28,71 грн за літр (+0,34 грн),

на бензин А-95 — 29,66 грн за літр (+0,36 грн),

на дизельне паливо — 28,13 грн за літр (+0,41 грн),

на автогаз — 15,44 грн за літр (-0,13 грн).

Нагадаємо, нові ціни на бензин та дизель опублікувало Міністерство економіки. Відомство у такий спосіб визначає середню вартість бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.