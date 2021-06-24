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Пальне подорожчає — оприлюднено нові граничні ціни на бензин та дизель, фото — РБК-Україна

Пальне подорожчає — оприлюднено нові граничні ціни на бензин та дизель

24 чер 2021, 10:42
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Нові ціни на бензин та дизель опублікувало Міністерство економіки. Відомство у такий спосіб визначає середню вартість бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Станом на 22 червня НАК «Нафтогаз України» підвищив ціни у порівнянні з останнім оновленням цін 14 червня.

Середня вартість 1 л дизпального становить 22,23 грн, 1 л бензину автомобільного GASOLINE — 25,84 грн. Якщо додати торговельну націнку, то максимальна ціна на бензин у роздрібних мережах не повинна перевищувати 30,84 грн/л, на дизпальне — 29,23 грн/л.

Ціни на бензин в Україні, дані — auto.ria.com


З 15 травня в Україні діє державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо. АЗС можуть додавати до граничної ціни, яку затверджує уряд, 5 грн на бензин і 7 грн на «дизельці».

НАК «Нафтогаз України» подає розрахунки Міністерству економіки щомісяця до 1, 11 і 21 числа.

Джерело: Ракурс


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