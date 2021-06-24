Топливо подорожает — Кабмин огласил новые предельные цены на бензин и дизель, фото — РБК-Украина

https://racurs.ua/n156544-toplivo-podorojaet-kabmin-oglasil-novye-predelnye-ceny-na-benzin-i-dizel.html

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Новые цены на бензин и дизель опубликовало Министерство экономики. Ведомство таким образом определяет среднюю стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

По состоянию на 22 июня НАК «Нафтогаз Украины» повысил цены по сравнению с последним обновлением цен 14 июня.

Средняя стоимость 1 л дизтоплива составляет 22,23 грн, 1 л бензина автомобильного GASOLINE — 25,84 грн. Если добавить торговую наценку, то максимальная цена на бензин в розничных сетях не должна превышать 30,84 грн/л, на дизтопливо — 29,23 грн/л.

С 15 мая в Украине действует государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо. АЗС могут добавлять к предельной цене, которую утверждает правительство, 5 грн на бензин и 7 грн на «дизель».

НАК «Нафтогаз Украины» подает расчеты Министерству экономики ежемесячно до 1, 11 и 21 числа.