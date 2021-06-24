Индийский штамм «Дельта» будет доминировать в Европе – как защититься. Фото: УП

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На индийский штамм коронавируса «Дельта» может приходиться до 90% всех заражений в Европе до конца лета.

Эксперты предполагают, что им чаще будут заражаться молодые люди, не имеющие возможности вакцинироваться. Об этом сообщили в Европейском центре профилактики и контроля заболеваний.

Также штамм «Дельта» может инфицировать людей, получивших только одну дозу вакцины от коронавируса, которые доступны на сегодня. Полный курс вакцинации любым доступным препаратом обеспечивает высокую защиту от заражения и последствий инфицирования.

Совет национальной безопасности и обороны разработал план действий по борьбе с распространением штамма коронавируса, известного как «Дельта», впервые обнаруженного в Индии.

СНБО рекомендовал:

ввести обязательное ПЦР-тестирование для людей, приезжающих в Украину из Российской Федерации, Беларуси, Великобритании и Португалии. Как отметили в пресс-центре СНБО, даже наличие сертификата о вакцинации не освобождает граждан этих стран от ПЦР-теста и самоизоляции;

установить обязательное ПЦР-тестирование на пунктах пропуска из оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма;

Минздрав должен разработать алгоритм для оперативного усиления карантина на уровне местной власти;

подразделениям Минздрава усилить работу по эпидемиологическому надзору;

усилить работу по проведению секвенирования (выявление штаммов коронавируса)

усилить контроль за соблюдением карантинных ограничений;

рекомендовать Минздраву ускорить темпы вакцинации.

Напомним, 23 июня стало известно, что в Украине подтверждены первые случаи индийского штамма коронавируса под названием «Дельта». Заразились два человека — 66-летняя женщина и 16-летний ребенок, в Украину агрессивный штамм они привезли из России. Больные госпитализированы в Александровскую больницу, их состояние стабильное.

Министерство иностранных дел озвучило рекомендации гражданам Украины в связи с распространением агрессивного штамма COVID-19 «Дельта». Украинцам рекомендуют не посещать Индию, Великобританию, Португалию и Российскую Федерацию до полной стабилизации эпидемической ситуации.

По данным НАН, этот штамм коронавируса в 1,6 раза заразнее, чем британский штамм, в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации, а риск реанимации при инфицировании увеличивается в 1,45 раза.