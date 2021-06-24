Практические стрельбы из «Джавелинов» начали курсанты ВСУ. Фото: УП

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Украинские военные впервые начали практические стрельбы по мишеням из противотанковых ракетных комплексов FGM-148 Javelin американского производства.

Ранее стрельбу из «Джавелинов» курсанты проводили только на тренажерах-эмуляторах. Практические стрельбы стали завершающим этапом подготовки для 30 операторов ПТРК. Об этом сообщает информационно-консалтинговое агентство Defense Express.

Отмечается, что цель была установлена на расстоянии 1 тыс. 900 м, а максимальная дальность поражения этого комплекса составляет 2 тыс. 500 м Командование утверждает, что украинские курсанты показали максимальный результат — поразили цель с первого выстрела.

Сообщается, что к настоящему времени на Украине подготовили около ста новых операторов американских «Джавелинов» и восемь сертифицированных инструкторов. По итогам 2020 года ВСУ должны иметь в своем распоряжении 47 пусковых установки и 360 противотанковых ракет FGM-148 Javelin.

Напомним, главнокомандующий Вооруженных сил, генерал-полковник Руслан Хомчак заявлял, что американские ракетные комплексы «Джавелин» будет иметь каждая бригада ВСУ на Донбассе.

Источник: Defense Express