Практичні стрільби з «Джавелінів» почали курсанти ЗС. Фото: УП

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Українські військові вперше почали практичні стрільби по мішенях з протитанкових ракетних комплексів FGM-148 Javelin американського виробництва.

Раніше стрільбу з «Джавелінів» курсанти проводили лише на тренажерах-емуляторах. Практичні стрільби стали завершальним етапом підготовки для 30 операторів ПТРК. Про це повідомляє інформаційно-консалтингове агентство Defense Express.

Зазначається, що ціль була встановлена на відстані 1 тис. 900 м, а максимальна дальність ураження цього комплексу становить 2 тис. 500 м. Командування стверджує, що українські курсанти показали максимальний результат — ціль вразили з першого пострілу.

Повідомляється, що до теперішнього часу на Україні підготовили близько ста нових операторів американських «Джавелінів» і вісім сертифікованих інструкторів. За підсумками 2020 року ЗСУ повинні мати у своєму розпорядженні 47 пускові установки і 360 протитанкових ракет FGM-148 Javelin.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил, генерал-полковник Руслан Хомчак заявляв, що американські ракетні комплекси «Джавелін» матиме кожна бригада ЗСУ на Донбасі.

Джерело: Defense Express