Змішування COVID-вакцин є безпечним та ефективним, допускають в EMA. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n156541-zmishuvannya-covid-vakcyn-ie-bezpechnym-ta-efektyvnym-dopuskaut-v-ema.html

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Змішувати різні дози вакцин від коронавірусу, ймовірно, можна.

Наразі абсолютно всі COVID-вакцини працюють однаково — стимулюють імунну відповідь організму на спайковий білок коронавірусу. До такого висновку дійшли фахівці Європейського агентства з лікарських засобів (EMA). Про це пише Politico.

Наголошується, що попередні дані з Іспанії та Німеччини також свідчать про те, що після змішування різних вакцин від коронавірусу імунна відповідь є задовільною, а проблем із безпечністю немає.

Наразі EMA не в змозі дати будь-які остаточні рекомендації щодо використання різних вакцин проти COVID-19 для двох доз, — підкреслили у відомстві.

Раніше повідомлялося, що на початку червня Національний дорадчий комітет Канади з імунізації порадив жителям країни за необхідності «змішувати» вакцини при першому і другому щепленні. Заявлялося, що жителі країни, які зробили перше щеплення вакциною AstraZeneca, зможуть отримати друге препаратами Pfizer і Moderna без застережень негативного впливу на здоровʼя, оскільки для виготовлення обох вакцин використовують подібну технологію мРНК.

Нагадаємо, Європейське агентство з лікарських засобів заявило, що вакцину AstraZeneca не варто пропонувати пацієнтам, які страждають від синдрому підвищеної проникності стінки капілярів.

Джерело: Politico