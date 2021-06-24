Єрмак і Нуланд зідзвонилися щодо візиту Зеленського до Байдена

https://racurs.ua/ua/n156540-iermak-i-nuland-zidzvonylysya-schodo-vizytu-zelenskogo-do-baydena.html

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Голова Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з Вікторією Нуланд, заступником державного секретаря Сполучених Штатів Америки з політичних питань.

Нуланд і Єрмак говорили про майбутній візит президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів на запрошення Джо Байдена.

Прес-служба Банкової повідомила, що заступник Блінкена запевнила керівника канцелярії Зеленського у «непохитній підтримці з боку Вашингтона територіальної цілісності й суверенітету України», а також у «питаннях реалізації мінських домовленостей щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі».

Єрмак прозвітував Вашингтону щодо впровадження реформ в Україні. Нуланд в розмові акцентувала увагу на реформі у сфері корпоративного управління та боротьбі з корупцією.

Нагадаємо, що саме Нуланд інформувала міністра закордонних справ Дмитра Кулебу про результати саміту США-РФ у Женеві. Вона зателефонувала в Київ 17 червня і розповіла колезі про зміст та результати переговорів американської та російської сторін у Женеві.

Саме Нуланд заявляла після саміту про ймовірність запровадження нових санкцій США проти РФ.

Візит Зеленського до Вашингтона заплановано на середину липня.