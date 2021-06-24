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Ракурс
Ермак и Нуланд созвонились по поводу визита Зеленского к Байдену

Ермак и Нуланд созвонились по поводу визита Зеленского к Байдену

24 июн 2021, 09:48
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Председатель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с Викторией Нуланд, заместителем государственного секретаря Соединенных Штатов Америки по политическим вопросам.

Нуланд и Ермак говорили о предстоящем визите президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты по приглашению Джо Байдена.

Пресс-служба Банковой сообщила, что заместитель Блинкена заверила руководителя канцелярии Зеленского в «непоколебимой поддержке со стороны Вашингтона территориальной целостности и суверенитета Украины», а также в «вопросах реализации минских договоренностей по мирному урегулированию ситуации на Донбассе».

Ермак отчитался Вашингтону по поводу внедрения реформ в Украине. Нуланд в разговоре акцентировала внимание на реформе в сфере корпоративного управления и борьбе с коррупцией.

Напомним, что именно Нуланд информировала министра иностранных дел Дмитрия Кулебу о результатах саммита США-РФ в Женеве. Она позвонила в Киев 17 июня и рассказала коллеге о содержании и результатах переговоров американской и российской сторон в Женеве.


Именно Нуланд заявляла после саммита о вероятности введения новых санкций США против РФ.

Визит Зеленского в Вашингтон запланирован на середину июля.

Источник: Ракурс


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