Ермак и Нуланд созвонились по поводу визита Зеленского к Байдену

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Ракурс

Председатель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с Викторией Нуланд, заместителем государственного секретаря Соединенных Штатов Америки по политическим вопросам.

Нуланд и Ермак говорили о предстоящем визите президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты по приглашению Джо Байдена.

Пресс-служба Банковой сообщила, что заместитель Блинкена заверила руководителя канцелярии Зеленского в «непоколебимой поддержке со стороны Вашингтона территориальной целостности и суверенитета Украины», а также в «вопросах реализации минских договоренностей по мирному урегулированию ситуации на Донбассе».

Ермак отчитался Вашингтону по поводу внедрения реформ в Украине. Нуланд в разговоре акцентировала внимание на реформе в сфере корпоративного управления и борьбе с коррупцией.

Напомним, что именно Нуланд информировала министра иностранных дел Дмитрия Кулебу о результатах саммита США-РФ в Женеве. Она позвонила в Киев 17 июня и рассказала коллеге о содержании и результатах переговоров американской и российской сторон в Женеве.

Именно Нуланд заявляла после саммита о вероятности введения новых санкций США против РФ.

Визит Зеленского в Вашингтон запланирован на середину июля.