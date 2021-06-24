Смешивание COVID-вакцин является безопасным и эффективным, допускают в EMA. Фото: УП

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Смешивать различные дозы вакцин от коронавируса, вероятно, можно.

Сейчас абсолютно все COVID-вакцины работают одинаково — стимулируют иммунный ответ организма на спаечный белок коронавируса. К такому выводу пришли специалисты Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA). Об этом пишет Politico.

Отмечается, что предварительные данные по Испании и Германии также свидетельствуют о том, что после смешивания разных вакцин от коронавируса иммунный ответ является удовлетворительным, а проблем с безопасностью нет.

Сейчас EMA не в состоянии дать какие-либо окончательные рекомендации по использованию различных вакцин против COVID-19 для двух доз, — подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в начале июня Национальный совещательный комитет Канады по иммунизации посоветовал жителям страны при необходимости «смешивать» вакцины при первой и второй прививке. Заявлялось, что жители страны, которые сделали первую прививку вакциной AstraZeneca, смогут получить второе препаратами Pfizer и Moderna без оговорок негативного воздействия на здоровье, поскольку для изготовления обеих вакцин используют подобную технологию мРНК.

Напомним, Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что вакцину AstraZeneca не стоит предлагать пациентам, страдающим от синдрома повышенной проницаемости стенки капилляров.

Источник: Politico