Індійський штам «Дельта» домінуватиме в Європі – як захиститися. Фото: УП

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На індійський штам коронавірусу «Дельта» може припадати до 90% всіх заражень в Європі вже до кінця літа.

Експерти припускають, що ним частіше будуть заражатися молоді люди, які не мають змоги вакцинуватися. Про це повідомили в Європейському центрі профілактики та контролю захворювань.

Також штам «Дельта» може інфікувати людей, які мали лише одну дозу вакцини від коронавірусу, які доступні на сьогодні. Повний курс вакцинації будь-яким доступним препаратом забезпечує високий захист від зараження і наслідків інфікування.

Рада національної безпеки та оборони розробила план дій з боротьби із розповсюдженням штаму коронавірусу, відомого як «Дельта», вперше виявленого в Індії.

РНБО рекомендувала:

запровадити обов’язкове ПЛР-тестування для людей, які приїжджають до України з Російської Федерації, Білорусі, Великої Британії та Португалії. Як відзначили у прес-центрі РНБО, навіть наявність сертифікату про вакцинацію не звільняє громадян цих країн від ПЛР-тесту та самоізоляції;

встановити обов’язкове ПЛР-тестування на пунктах пропуску з окупованих територій Донецької, Луганської областей та Криму;

МОЗ має розробити алгоритм для оперативного посилення карантину на рівні місцевої влади;

підрозділам МОЗ посилити роботу з епідеміологічного нагляду;

посилити роботу з проведення секвенування (виявлення штамів коронавірусу);

посилити контроль за дотриманням карантинних обмежень;

рекомендувати МОЗ прискорити темпи вакцинації.

Нагадаємо, 23 червня стало відомо, що в Україні підтверджено перші випадки індійського штаму коронавірусу під назвою «Дельта». Інфікувалися двоє осіб — 66-річна жінка та 16-річна дитина, в Україну агресивний штам вони привезли з Росії. Хворі госпіталізовані до Олександрівської лікарні, їх стан стабільний.

Міністерство закордонних справ озвучило рекомендації громадянам України у зв’язку з поширенням агресивного штаму COVID-19 «Дельта». Українцям рекомендують не відвідувати Індію, Велику Британію, Португалію та Російську Федерацію до повної стабілізації епідемічної ситуації.

За даними НАН, цей штам коронавірусу в 1,6 раза заразніший, ніж британський штам, у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації, а ризик реанімації при інфікуванні збільшується в 1,45 раза.