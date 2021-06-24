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Цена на бензин. Фото: delo.ua
Госрегулирование рынка — цена бензина и дизтоплива резко возрослаhttps://racurs.ua/n156562-gosregulirovanie-rynka-cena-benzina-i-diztopliva-rezko-vozrosla.htmlРакурс
Цены на бензин и дизельное топливо в Украине 24 июня резко выросли по сравнению с предыдущим торговым днем.
В то же время автогаз подешевел на 13 копеек. Об этом свидетельствуют данные мониторинга «Консалтинговой группы А-95».
Средние розничные цены составляют:
- на бензин А-92 — 28,71 грн за литр (0,34 грн),
- на бензин А-95 — 29,66 грн за литр (+0,36 грн),
- на дизельное топливо — 28,13 грн за литр (0,41 грн),
- на автогаз — 15,44 грн за литр (-0,13 грн).
Напомним, новые цены на бензин и дизель опубликовало Министерство экономики. Ведомство таким образом определяет среднюю стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.
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