Цена на бензин. Фото: delo.ua

https://racurs.ua/n156562-gosregulirovanie-rynka-cena-benzina-i-diztopliva-rezko-vozrosla.html

Ракурс

Цены на бензин и дизельное топливо в Украине 24 июня резко выросли по сравнению с предыдущим торговым днем.

В то же время автогаз подешевел на 13 копеек. Об этом свидетельствуют данные мониторинга «Консалтинговой группы А-95».

Средние розничные цены составляют:

на бензин А-92 — 28,71 грн за литр (0,34 грн),

на бензин А-95 — 29,66 грн за литр (+0,36 грн),

на дизельное топливо — 28,13 грн за литр (0,41 грн),

на автогаз — 15,44 грн за литр (-0,13 грн).

Напомним, новые цены на бензин и дизель опубликовало Министерство экономики. Ведомство таким образом определяет среднюю стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.