Спека у Києві — встановлено новий температурний рекорд. Фото: vsviti

https://racurs.ua/ua/n156555-speka-u-kyievi-vstanovleno-novyy-temperaturnyy-rekord.html

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Погода в Києві дивує новими температурними рекордами. 23 червня середньодобова температура повітря у столиці становила +27°.

Таким чином стовпчик термометра повторив рекордне значення температури для цього дня у 1954 році. Про це свідчать дані спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Максимальна температура повітря 23 червня після полудня піднялась до +33,7°, перевищивши попередній рекорд для цього дня у 1946 році на 0,6°C.

За прогнозом синоптика Наталки Діденко п’ятниця в Україні знову буде спекотною — протягом дня очікується +30−36°. Опади ввечері передбачаються у західних областях.

У Києві буде +32−25° та без опадів. Вітер південно-східний, невеликий або помірний. Вихідними в Україну прийде холодний атмосферний фронт, який принесе дощі та грози.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода у Києві 24 червня буде спекотною. Вночі температуру повітря прогнозують 20−22° тепла, а повітря прогріється до 32−34° вище нуля.