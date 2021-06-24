На пляжах Києва знайшли кишкову паличку. Фото: Держпродспоживслужба в Києві

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Кишкову паличку виявили на п’яти пляжах Києва. Зокрема, перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички виявили у воді на пляжах «Троєщина», «Веселка», «Тельбін». «Вербний» та «Пуща-Водиця».

Користуватися цими пляжами можна як зонами відпочинку, але купатися не варто. Про це заявило головне управління Держпродспоживслужби в Києві на власній сторінці у Facebook.

Напередодні в КМДА повідомили, що міський голова Києва Віталій Кличко перевірив після капремонту пляж «Чорторий». Пляж отримав міжнародну екологічну відзнаку «Блакитний прапор». Таку ж відзнаку отримали дев’ять міських пляжів: «Дитячий», «Золотий», «Пуща-Водиця», «Веселка», «Венеція», «Молодіжний», «Галерна», «Чорторий» і «Троєщина».

Наголошується, що пляжі, які отримали цю відзнаку, відповідають міжнародним стандартам пляжного відпочинку за 33 критеріями, зокрема, щодо якості води, екологічного менеджменту та освіти, безпеки і послуг.

У Києві стартує купальний сезон. Для відпочинку киян та гостей міста ми підготували 14 пляжів. Зокрема, капітально відремонтували пляж «Чорторий» у Деснянському районі міста, — відзначив Кличко.



Нагадаємо, інклюзивний пляж із ліфтами і пандусами відкрили в Одесі. Відповідна зона для морського відпочинку, що є доступною та зручною для людей з інвалідністю, з’явилася поблизу одеського пляжу «Дельфін».