В Одесі закрили пляжі, фото: «Отель Отрада»

https://racurs.ua/ua/n156154-plyaji-v-odesi-zakryly-scho-stalosya.html

Ракурс

В Одесі тимчасово не рекомендують купатися на пляжах.

Причиною цього стали зливи, які пройшли в місті 12−13 червня і призвели до потрапляння великої кількості поверхневих вод до акваторії міських пляжів. Про це повідомляє прес-служба міської ради Одеси з посиланням на обласне управління Держпродспоживслужби.

Тому, через загрозу поширення захворювань, які передаються водним шляхом, жителям та гостям міста рекомендують тимчасово утриматися від купання в морі.

Рекомендація діятиме до особливого розпорядження.

Курортний сезон в Одесі розпочався 1 травня.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі випав величезний град, який супроводжувався потужною зливою, котра затопила вулиці.