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Ракурс
В Одесі закрили пляжі, фото: «Отель Отрада»

Пляжі в Одесі закрили — що сталося

15 чер 2021, 14:43
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В Одесі тимчасово не рекомендують купатися на пляжах.

Причиною цього стали зливи, які пройшли в місті 12−13 червня і призвели до потрапляння великої кількості поверхневих вод до акваторії міських пляжів. Про це повідомляє прес-служба міської ради Одеси з посиланням на обласне управління Держпродспоживслужби.

Тому, через загрозу поширення захворювань, які передаються водним шляхом, жителям та гостям міста рекомендують тимчасово утриматися від купання в морі.

Рекомендація діятиме до особливого розпорядження.


Курортний сезон в Одесі розпочався 1 травня.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі випав величезний град, який супроводжувався потужною зливою, котра затопила вулиці.

Джерело: Ракурс


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