Свята Варвара. Фото: ФБ

https://racurs.ua/ua/n156153-svyata-varvara-ukrayini-podaruvaly-ikonu-pokrovytelky-shahtariv-ta-artylerystiv.html

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Ікону святої Варвари подарував музею Ханенків доктор медицини та філософії зі Швеції Торе Хальстрем.

Таке рішення він прийняв, оскільки саме у соборі святого Володимира у Києві зберігаються мощі святої великомучениці Варвари. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Можна сказати, що покровителька шахтарів, артилеристів і саперів Свята Варвара посилює свою присутність у Києві. Тож візьмемо до уваги її силу, і сподіваємося, що картина знайде в Україні численних поціновувачів, — написав він.

Зазначається, що ікону професор придбав у 1994 році на аукціоні в Стокгольмі. Полотно датується 18 століттям та ймовірно належить пензлю іспанського художника. Подальші дослідження твору здійснюватимуть експерти.

Передачу картини організувало Міністерство культури та інформаційної політики України у співпраці з Міністерством закордонних справ України та посольством України в Королівстві Швеція.

Свята Варвара — християнська діва-мучениця. Її батько був заможним язичником та переховував доньку від зовнішнього світу у неприступній башті. Коли дівчина таємно прийняла християнство, батько піддав її тортурам та віддав місцевому правителю на страту.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ікону святої Варвари внесуть до фондів одного з найкращих зібрань європейського живопису в Україні — Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків.