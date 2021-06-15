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Ракурс
Святая Варвара. Фото: ФБ

Святая Варвара — Украине подарили икону покровительницы артиллеристов

15 июн 2021, 14:39
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Икону святой Варвары подарил музею Ханенко доктор медицины и философии из Швеции Торе Хальстрем.

Такое решение он принял, поскольку именно в соборе святого Владимира в Киеве хранятся мощи святой великомученицы Варвары. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Можно сказать, что покровительница шахтеров, артиллеристов и саперов Святая Варвара усиливает свое присутствие в Киеве. Поэтому примем во внимание ее силу, и надеемся, что картина найдет в Украине многочисленных ценителей, — написал он.

Сообщается, что икону профессор приобрел на аукционе в Стокгольме в 1994 году. Полотно датируется 18 веком и вероятно принадлежит кисти испанского художника. Дальнейшие исследования произведения будут осуществлять эксперты.

Передача картины была организована Министерством культуры и информационной политики Украины в сотрудничестве с Министерством иностранных дел Украины и посольством Украины в Королевстве Швеция.


Святая Варвара — христианская дева-мученица. Ее отец был богатым язычником и прятал Варвару от внешнего мира в неприступной башне. Когда девушка тайно приняла христианство, отец предал ее пыткам и отдал местному правителю на казнь.

Напомним, ранее мы сообщали, что икону Святой Варвары внесут в фонды одного из лучших собраний европейской живописи в Украине — Национального музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко.

Источник: Ракурс


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