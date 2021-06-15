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В Одессе закрыли пляжи, фото: «Отель Отрада»
Пляжи в Одессе закрыли — что случилосьhttps://racurs.ua/n156154-plyaji-v-odesse-zakryli-chto-sluchilos.htmlРакурс
В Одессе временно не рекомендуют купаться на пляжах.
Причиной этого стали ливни, которые прошли в городе 12−13 июня и привели к попаданию большого количества поверхностных вод в акваторию городских пляжей. Об этом сообщает пресс-служба городского совета Одессы со ссылкой на областное управление Госпродпотребслужбы.
Поэтому, из-за угрозы распространения заболеваний, передающихся водным путем, жителям и гостям города рекомендуют временно воздержаться от купания в море.
Рекомендация будет действовать до особого распоряжения.
Курортный сезон в Одессе начался 1 мая.
Напомним, недавно в Одессе выпал крупный град, который сопровождался мощным ливнем, затопившим улицы.
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