В Одессе закрыли пляжи, фото: «Отель Отрада»

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В Одессе временно не рекомендуют купаться на пляжах.

Причиной этого стали ливни, которые прошли в городе 12−13 июня и привели к попаданию большого количества поверхностных вод в акваторию городских пляжей. Об этом сообщает пресс-служба городского совета Одессы со ссылкой на областное управление Госпродпотребслужбы.

Поэтому, из-за угрозы распространения заболеваний, передающихся водным путем, жителям и гостям города рекомендуют временно воздержаться от купания в море.

Рекомендация будет действовать до особого распоряжения.

Курортный сезон в Одессе начался 1 мая.

Напомним, недавно в Одессе выпал крупный град, который сопровождался мощным ливнем, затопившим улицы.