На пляжах Киева нашли кишечную палочку. Фото: Госпродпотребслужба в Киеве

https://racurs.ua/n156545-na-plyajah-kieva-nashli-kishechnuu-palochku-spisok.html

Ракурс

Кишечную палочку обнаружили на пяти пляжах Киева. В частности, превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки обнаружили в воде на пляжах «Троещина», «Радуга», «Тельбин». «Вербный» и «Пуща-Водица».

Пользоваться этими пляжами можно как зонами отдыха, но купаться не стоит. Об этом заявило Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве на собственной странице в Facebook.

Накануне в КГГА сообщили, что городской голова Киева Виталий Кличко проверил после капремонта пляж «Черторой». Пляж получил международную экологическую награду «Голубой флаг». Такую же награду получили девять городских пляжей: «Детский», «Золотой», «Пуща-Водица», «Радуга», «Венеция», «Молодежный», «Галерная», «Черторой» и «Троещина».

Отмечается, что пляжи, которые получили эту награду, соответствуют международным стандартам пляжного отдыха по 33 критериям, в частности, в отношении качества воды, экологического менеджмента и образования, безопасности и услуг.

В Киеве стартует купальный сезон. Для отдыха киевлян и гостей города мы подготовили 14 пляжей. В частности, капитально отремонтировали пляж «Черторой» в Деснянском районе города, — отметил Кличко.



Напомним, инклюзивный пляж с лифтами и пандусами открыли в Одессе. Соответствующая зона для морского отдыха, которая является доступной и удобной для людей с инвалидностью, появилась вблизи одесского пляжа «Дельфин».