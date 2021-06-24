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Жара в Киеве – установлен новый температурный рекорд. Фото: vsviti

Жара в Киеве — установлен новый температурный рекорд

24 июн 2021, 12:58
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Погода в Киеве удивляет новыми температурными рекордами. 23 июня среднесуточная температура воздуха в столице составляла +27°.

Таким образом столбик термометра повторил рекордное значение температуры для этого дня в 1954 году. Об этом свидетельствуют данные Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Максимальная температура воздуха 23 июня после полудня поднялась до +33,7°, превысив предыдущий рекорд для этого дня в 1946 году на 0,6°С.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко пятница в Украине снова будет жаркой — в течение дня ожидается +30−36°. Осадки вечером предусматриваются в западных областях.

В Киеве будет +32−25° и без осадков. Ветер юго-восточный, небольшой или умеренный. На выходных в Украину придет холодный атмосферный фронт, который принесет дожди и грозы.


Напомним, ранее мы сообщали, что погода в Киеве 24 июня будет жаркой. Ночью температуру воздуха прогнозируют 20−22° тепла, а воздух прогреется до 32−34° выше нуля.

Источник: Ракурс


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