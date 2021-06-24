100% личного состава боевиков ОРДЛО — граждане России, заявил Арестович

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Граждане России составляют 100% военных на Донбассе. Советник украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович считает, что пришло время дать настоящую оценку войне.

На телеканале «Украина 24» он 23 июня рассказал, сколько граждан России участвует в войне на Донбассе.

Последнее заседание G7. Россия — сторона конфликта на востоке Украины. Это — официальное заявление. Первый и Второй армейские корпуса 12-го территориального командования Южного военного округа РФ, по недоразумению называют «народной милицией ЛНР и ДНР» — это вооруженные силы России. С 2018 года 100% личного состава — это граждане России, — рассказал Арестович.

По его словам, сейчас там служат 3,5 тыс. кадровых российских военных. Это инструкторы, операторы сложной военной техники. Готовой стоит 159-я дивизия, которая является основным резервом 1-го и 2-го армейских корпусов, она насчитывает шесть полков.

По словам Арестович, несколько российских батальонов могут быть оперативно задействованы в ведении боевых действий. Время их оперативной готовности к бою составляет от одной до трех суток. Эти корпуса комплектуются, учатся, управляются и обеспечиваются Южным военным округом России, отвечающий за оккупированный Крым и Черноморский флот.

Эта война называется гибридной, но это вооруженные силы Российской Федерации. Это признает подавляющее число стран-партнеров. Гаагский трибунал рассматривает конфликт на востоке Украины как международный вооруженный конфликт с элементами внутреннего конфликта, — сказал советник Андрея Ермака.

Поэтому Арестович считает, что Украине нужно дать настоящую оценку войне, поскольку в ней есть «определенный элемент внутреннего конфликта».